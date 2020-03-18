Procon notifica comerciantes sobre aumento no preço de álcool em gel

Nos últimos dias, a demanda por produtos como álcool em gel, máscara e itens de higiene pessoal aumentou bastante. Simultaneamente aumentaram também os relatos de estabelecimentos comerciais cobrando preços abusivos ou elevando o valor dos produtos sem justificativa. Por isso, o Procon Estadual já enviou uma notificação aos comerciantes e farmácias sobre aumento injustificado no preço de produtos. Quem traz mais detalhes é o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, que afirma que o aumento dos preços cobrados dos consumidores deve ser proporcional ao aumento dos custos e que aproveitar-se da situação pela qual a população está passando para aumentar os preços dos produtos é prática abusiva. Confira!