Procon inicia abordagens educativas em estabelecimentos comerciais da Serra

Neste ano, a Black Friday 2023 acontece oficialmente no dia 24 de novembro, a última sexta-feira do mês. E para prevenir problemas como publicidade enganosa e abusiva, o Procon do município da Serra iniciou esta semana, uma série de abordagens educativas em estabelecimentos comerciais. As equipes da fiscalização do Procon Serra estão orientando os comerciantes sobre a Lei Estadual 11.377/2021, que obriga os estabelecimentos com produtos em promoção a anunciarem junto ao preço, o valor das mercadorias praticado antes da vigência da promoção. Segundo a administração municipal, outras orientações referem-se à exposição correta das informações relativas ao produto, condições de pagamento e a disponibilidade de uma placa com o número de telefone do Procon e de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Serra, Lilian Mota, fala sobre o assunto.