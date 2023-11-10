Procon inicia abordagens educativas em estabelecimentos comerciais da Serra

Neste ano, a Black Friday 2023 acontece oficialmente no dia 24 de novembro, a última sexta-feira do mês. E para prevenir problemas como publicidade enganosa e abusiva, o Procon do município da Serra iniciou esta semana, uma série de abordagens educativas em estabelecimentos comerciais. As equipes da fiscalização do Procon Serra estão orientando os comerciantes sobre a Lei Estadual 11.377/2021, que obriga os estabelecimentos com produtos em promoção a anunciarem junto ao preço, o valor das mercadorias praticado antes da vigência da promoção. Segundo a administração municipal, outras orientações referem-se à exposição correta das informações relativas ao produto, condições de pagamento e a disponibilidade de uma placa com o número de telefone do Procon e de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Serra, Lilian Mota, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Mário Bonella - Lilian Mota - 10-11-23.mp3
Quanto aos consumidores, o Procon Serra aconselha que façam o acompanhamento dos preços no período anterior às promoções, diminuindo, assim, a possibilidade de serem vítimas de publicidades enganosas. “É importante fazer esse tipo de monitoramento e caso verifiquem alguma suspeita de irregularidade, podem fazer denúncia por meio dos telefones (27) 3252-7243 e (27) 98182.0919 ou pelo e-mail [email protected]”, informa o Procon.