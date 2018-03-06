Procon garante: há limites para ligações de cobrança

Você sabia que há legislação estadual que limita os horários e os dias que fornecedores de produtos ou serviços podem efetuar telemarketing e cobrança de dívidas por telefone aos consumidores capixabas?

Através do cadastro denominado “Bloqueio de Telemarketing - Não Importune”, implantado pelo Procon Estadual desde 2010, você consegue impedir que as empresas de telemarketing efetuem ligações telefônicas aos consumidores inscritos para vender produtos ou serviços. Não se aplicam à lei as entidades filantrópicas que utilizem telemarketing para angariar doações e empresas de cobrança.

Já a Lei Estadual 10.262/2017, que completou um ano de sancionada, por sua vez, estabelece que as cobranças só podem ser feitas em horário comercial, ou seja, entre 8h e 19h, de segunda a sexta-feira. Qualquer ligação fora destes horários ou dias, a empresa pode ser punida de acordo com as sanções estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em entrevista ao CBN Vitória desta terça-feira (06), a Diretora do Procon Estadual, Denize Izaita, explica como o consumidor pode se valer do seu direito e fazer com que as empresas respeitem a sua privacidade.