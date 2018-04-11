Procon fiscaliza cobrança de preços abusivos da gasolina

O navio que traz combustível para os distribuidores do Espírito Santo está parado há cinco dias e só vai atracar no Porto de Tubarão, em Vitória, nesta quinta-feira (12). Vários postos da Grande Vitória estão sem gasolina há dois dias e o preço do combustível disparou - subindo até quase 50 centavos em menos de 24 horas.

Diante desse cenário o que ouvintes da rádio CBN Vitória têm relatado é que vem ocorrendo um aumento abusivo do preço da gasolina em postos da Grande Vitória. O tema suscita dúvidas do tipo: até que ponto esses aumentos podem ocorrer? Como os órgãos de fiscalização, como o Procon, podem atuar nesse cenário? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e professor de Direito do Consumidor, Igor Britto, detalha o tema. Confira!