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Procon fiscaliza cobrança de preços abusivos da gasolina

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 19:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 abr 2018 às 19:31
O navio que traz combustível para os distribuidores do Espírito Santo está parado há cinco dias e só vai atracar no Porto de Tubarão, em Vitória, nesta quinta-feira (12). Vários postos da Grande Vitória estão sem gasolina há dois dias e o preço do combustível disparou - subindo até quase 50 centavos em menos de 24 horas.
Diante desse cenário o que ouvintes da rádio CBN Vitória têm relatado é que vem ocorrendo um aumento abusivo do preço da gasolina em postos da Grande Vitória. O tema suscita dúvidas do tipo: até que ponto esses aumentos podem ocorrer? Como os órgãos de fiscalização, como o Procon, podem atuar nesse cenário? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e professor de Direito do Consumidor, Igor Britto, detalha o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Igor Brito - 11-04-18.mp3

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