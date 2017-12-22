Procon Estadual orienta consumidores para as compras de Natal

A poucos dias para o Natal ainda é possível se observar a movimentação no comércio daqueles que desejam garantir o presente para os amigos, familiares e pessoas próximas. Para evitar problemas é importante realizar uma pesquisa de preços, pois o valor de um mesmo produto pode variar bastante de um estabelecimento para outro e outro cuidado é verificar a possibilidade de troca do presente. Se você ainda não foi às compras fique atento às orientações da diretora presidente do Procon Estadual, Denize Izaita Pinto, sobre o tema. Confira!