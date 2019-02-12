Procon Estadual decide convocar EDP para esclarecer conta de luz

O Procon Estadual decidiu convocar a EDP, concessionária de energia elétrica, para explicar porque tantos consumidores estão recorrendo ao órgão questionando os valores de suas faturas. Somente entre 01 de janeiro deste ano e 11 de fevereiro, cerca de 255 pessoas acionaram o órgão de defesa do consumidor. Neste mesmo período no ano passado foram 245 notificações. Mas o Procon Estadual acredita que este número pode ser ainda maior, já que nem todo mundo procura o atendimento para fazer o registro da reclamação.
Na última semana também um grupo de moradores da Grande Vitória realizou protesto em frente à sede da concessionária. Há ainda um abaixo-assinado virtual que já reúne mais de 1300 assinaturas também questionando os valores cobrados. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente do Procon Estadual, Lana Lages, reforça a necessidade dos consumidores de registrarem suas demandas junto ao órgão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lana Lages - 12-02-19
O que diz a EDP
A EDP informa que não houve aumento nas tarifas de energia elétrica em janeiro/19. Em nota explica que as elevadas temperaturas que ocorreram no Espírito Santo em janeiro deste ano provocaram aumento consumo de energia elétrica em relação aos últimos meses. A concessionária relata que registrou um aumento de 82 GWh, no mês de dezembro de 2018, quando comparado com dezembro de 2017, o que corresponde ao abastecimento do município de Vila Velha por um mês.
A Distribuidora orienta ainda que os clientes fiquem atentos às suas instalações internas, pois uma instalação elétrica precária, com fios mal emendados ou desencapados causam a chamada “fuga de energia” e acarretam no aumento do consumo e desperdício de energia elétrica. Orientamos ao cliente cujas instalações estejam nestas condições buscar um profissional para analisar as instalações internas. Da mesma forma, eletrodomésticos em mau estado de conservação, principalmente geladeiras e freezer, podem pesar muito no consumo.