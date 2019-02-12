Procon Estadual decide convocar EDP para esclarecer conta de luz

O Procon Estadual decidiu convocar a EDP, concessionária de energia elétrica, para explicar porque tantos consumidores estão recorrendo ao órgão questionando os valores de suas faturas. Somente entre 01 de janeiro deste ano e 11 de fevereiro, cerca de 255 pessoas acionaram o órgão de defesa do consumidor. Neste mesmo período no ano passado foram 245 notificações. Mas o Procon Estadual acredita que este número pode ser ainda maior, já que nem todo mundo procura o atendimento para fazer o registro da reclamação.

Na última semana também um grupo de moradores da Grande Vitória realizou protesto em frente à sede da concessionária. Há ainda um abaixo-assinado virtual que já reúne mais de 1300 assinaturas também questionando os valores cobrados. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente do Procon Estadual, Lana Lages, reforça a necessidade dos consumidores de registrarem suas demandas junto ao órgão.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Lana Lages - 12-02-19

O que diz a EDP

A EDP informa que não houve aumento nas tarifas de energia elétrica em janeiro/19. Em nota explica que as elevadas temperaturas que ocorreram no Espírito Santo em janeiro deste ano provocaram aumento consumo de energia elétrica em relação aos últimos meses. A concessionária relata que registrou um aumento de 82 GWh, no mês de dezembro de 2018, quando comparado com dezembro de 2017, o que corresponde ao abastecimento do município de Vila Velha por um mês.