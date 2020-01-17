Procon estadual aponta ações sobre lote contaminado de cerveja

O Ministério da Agricultura confirmou nesta quinta (16) que encontrou um lote contaminado por dietilenoglicol da cerveja Capixaba, da cervejaria Backer, no Espírito Santo. O lote de número 1348 foi identificado pelo Ministério da Agricultura após análise de notas fiscais de um supermercado da Grande Vitória. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) se movimenta agora para traçar estratégias em relação ao recolhimento de cervejas artesanais contaminadas do comércio no Espírito Santo.