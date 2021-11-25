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Consumidor

Procon esclarece: como saber que desconto da Black Friday é real mesmo?

Ouça as explicações com a gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2021 às 12:06
Compras na Black Friday
Compras na Black Friday Crédito: Pexels
Nesta sexta-feira (26) ocorre a tão aguardada Black Friday. Mas quem quer aproveitar descontos de verdade da data não deve deixar para conferir os preços somente no dia dos prometidos descontos. É importante acompanhar com antecedência o valor dos itens que você deseja, evitando assim falsas ofertas. Uma queixa comum é a de que lojas deixam os produtos mais caros dias antes da Black Friday para então simularem uma oferta especial. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita, traz as orientações para os consumidores. Ouça as explicações completas e saiba como evitar de ser enganado!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Denize Izaita - 25-11-21 - .mp3

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