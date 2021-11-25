Procon esclarece: como saber que desconto da Black Friday é real mesmo?

Nesta sexta-feira (26) ocorre a tão aguardada Black Friday. Mas quem quer aproveitar descontos de verdade da data não deve deixar para conferir os preços somente no dia dos prometidos descontos. É importante acompanhar com antecedência o valor dos itens que você deseja, evitando assim falsas ofertas. Uma queixa comum é a de que lojas deixam os produtos mais caros dias antes da Black Friday para então simularem uma oferta especial. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita, traz as orientações para os consumidores. Ouça as explicações completas e saiba como evitar de ser enganado!