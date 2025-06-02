Procon-ES orienta sobre os direitos de quem teve desconto indevido no INSS

Desde a última sexta-feira (30), agências dos Correios em todo o Brasil passaram a oferecer atendimento presencial para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ainda não realizaram a consulta para identificar descontos indevidos em seus benefícios. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) está à disposição para orientar os consumidores.

É fundamental que os consumidores desconfiem de mensagens ou ligações que prometem antecipação de valores e solicitam dados pessoais ou pagamentos. Links suspeitos podem levar a fraudes e causar prejuízos financeiros. As agências dos Correios não pedirão qualquer informação por telefone, mensagem ou e-mail. Todo atendimento será realizado presencialmente, com segurança e transparência. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!