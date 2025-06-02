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Desconto indevido

Procon-ES orienta sobre os direitos de quem teve desconto indevido no INSS

Ouça entrevista com a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 12:29

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jun 2025 às 12:29
Previdência Social, INSS
Aposentados tiveram desconto indevido no INSS Crédito: Divulgação/Governo federal
Desde a última sexta-feira (30), agências dos Correios em todo o Brasil passaram a oferecer atendimento presencial para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ainda não realizaram a consulta para identificar descontos indevidos em seus benefícios. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) está à disposição para orientar os consumidores.
É fundamental que os consumidores desconfiem de mensagens ou ligações que prometem antecipação de valores e solicitam dados pessoais ou pagamentos. Links suspeitos podem levar a fraudes e causar prejuízos financeiros. As agências dos Correios não pedirão qualquer informação por telefone, mensagem ou e-mail. Todo atendimento será realizado presencialmente, com segurança e transparência. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Vinicius Zagoto - Letícia Coelho Nogueira - 02-06-25.mp3

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