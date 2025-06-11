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Procon ES orienta consumidores sobre preços altos em apps de transporte

Ouça entrevista com a diretora geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira

Publicado em 11 de Junho de 2025 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 jun 2025 às 12:00
Com os apps de transporte, os usuários acionam os motoristas sem a necessidade de recorrer ao transporte público
 apps de transporte Crédito: Shutterstock
Na última terça (10), a paralisação dos motoristas do Sistema Transcol mexeu com a rotina - e o bolso! - dos moradores da Grande Vitória. Até às 7h30 da manhã, a categoria parou a circulação de coletivos como forma de protesto pelo assassinato de um colega de trabalho. Sem veículos circulando pela capital e demais cidades da Região Metropolitana de Vitória, uma saída para quem precisava ir ao trabalho ou faculdade era buscar por aplicativos de transporte. Os preços, porém, estavam ainda mais altos do que o habitual.
Diante da situação, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Espírito Santo decidiu notificar os apps por cobranças abusivas durante a greve dos motoristas. As denúncias podem ser enviadas pelo WhatsApp (27) 3134-8499 ou pelo site procon.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, orienta os ouvintes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Letícia Coelho Nogueira -11-06-25.mp3

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