Procon ES orienta consumidores sobre preços altos em apps de transporte

Na última terça (10), a paralisação dos motoristas do Sistema Transcol mexeu com a rotina - e o bolso! - dos moradores da Grande Vitória. Até às 7h30 da manhã, a categoria parou a circulação de coletivos como forma de protesto pelo assassinato de um colega de trabalho. Sem veículos circulando pela capital e demais cidades da Região Metropolitana de Vitória, uma saída para quem precisava ir ao trabalho ou faculdade era buscar por aplicativos de transporte. Os preços, porém, estavam ainda mais altos do que o habitual.