Procon-ES alerta quanto às armadilhas do Verão

Nesta época do ano, a procura por locais para diversão é muito comum. Praias, quiosques, bares e casas de shows são alguns dos pontos mais frequentados durante o Verão. Para aproveitar os dias de lazer sem transtorno, é preciso que o consumidor esteja atento e bem informado sobre os seus direitos.Em regra, válida para qualquer programação, está o controle do que está consumindo. Muitos consumidores não têm o hábito de anotar os pedidos e conferir a conta, pagando, muitas vezes, por produtos que não pediu. A dica é anotar todos os pedidos para que sejam conferidos a comanda e os valores cobrados antes de pagar a conta. Para que o consumidor não caia em armadilhas, em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Rogério Athayde, fala sobre o assunto!