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EM VITÓRIA

Procon: empresas terão que informar dados de velocidade da internet

ouça entrevista com a gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 fev 2021 às 12:26
Na última segunda-feira (8), o Procon Municipal de Vitória iniciou a operação "Velocidade Máxima", resultado de diversas reclamações de consumidores da capital que alegam não-recebimento da velocidade de internet contratada e o descumprimento da lei estadual 11.201 de 2020 por parte da empresas provedoras. A legislação prevê que as prestadoras de internet móvel e banda larga apresentem ao contratante, na fatura mensal, gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados. O Procon, então, notificou as 12 empresas que oferecem internet em Vitória a informarem dados de velocidade. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, explica o que fazer se você também é afetado pelo problema. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Denise Izaíta - 11-02-21 - 11-02-21

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