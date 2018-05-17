Procon de Vitória notifica a Vivo após 'caladão' nos celulares

A pane que os celulares da Vivo no Espírito Santo enfrentaram nesta quinta-feira (17) foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica, segundo informou a própria empresa, em nota. O rompimento foi causado por “terceiros” e um prazo não foi dado para que a telefonia volte à normalidade. O Procon de Vitória, por exemplo, já tem recebido notificações de clientes que relatam prejuízos por conta do ocorrido. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza. Confira!