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Procon de Vitória notifica a Vivo após 'caladão' nos celulares

O problema foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica, segundo informou a própria empresa

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 15:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 mai 2018 às 15:22
A pane que os celulares da Vivo no Espírito Santo enfrentaram nesta quinta-feira (17) foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra ótica, segundo informou a própria empresa, em nota. O rompimento foi causado por “terceiros” e um prazo não foi dado para que a telefonia volte à normalidade. O Procon de Vitória, por exemplo, já tem recebido notificações de clientes que relatam prejuízos por conta do ocorrido. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Erica Correa - 17-05-18.mp3

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