Procon de Vitória e da Serra montam estratégica para fiscalizar venda de carne

A maior operação da história da Polícia Federal, a Operação Carne Fresca, colocou em xeque a qualidade dos produtos vendidos por gigantes do setor de carnes no país, apontou a participação de partidos políticos no esquema de corrupção, indicou o envolvimento de servidores públicos e deixou os consumidores sem saber o que fazer na hora de ir às compras. Com a informação de que selos de qualidade são carimbados em produtos adulterados, de que datas de validade foram modificadas e de que os órgãos de inspeção fechavam os olhos para questões de higiene e segurança alimentar, o receio frente aos produtos aumentou.