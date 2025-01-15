Procon dá dicas de como ficar atento a armadilhas nas compras de material escolar

Na hora de comprar material escolar, é preciso que os pais e responsáveis estejam atentos a possíveis "armadilhas" que tornam as compras mais caras. Para deixar tudo pronto para que a criança e o adolescente iniciem o ano letivo, o ideal é observar práticas consideradas abusivas por parte das escolas. Listas exageradas de material e cobrança de itens extras ou coletivos estão na lista de atitudes que podem comprometer a experiência de compra da família. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Vitória, Raquel Vionet, dá dicas do que ficar atento na hora de ir às compras. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Raquel Vionet -15-01-25.mp3