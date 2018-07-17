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Procon analisa suspensão da cobrança extra pelos planos de saúde

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:31

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:31
A presidente do Superior Tribunal Federal (STF), Carmém Lúcia, decidiu suspender a resolução da Agência Nacional de Saúde (ANS) pela qual o paciente pagaria ao plano de saúde até 40% do valor dos atendimentos nesta última segunda-feira (16). A decisão ainda deve ser analisada pelo relator da ação, ministro Celso de Mello e ser validada ou derrubada pelo plenário do STF. A ministra atendeu pedido de decisão liminar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para repercutir esta decisão e analisar os impactos que pode trazer, confira nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com a diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita Pinto.
Entrevista - John Gomes - Denise Izaíta - 17-07-18.mp3

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