Procon analisa suspensão da cobrança extra pelos planos de saúde

A presidente do Superior Tribunal Federal (STF), Carmém Lúcia, decidiu suspender a resolução da Agência Nacional de Saúde (ANS) pela qual o paciente pagaria ao plano de saúde até 40% do valor dos atendimentos nesta última segunda-feira (16). A decisão ainda deve ser analisada pelo relator da ação, ministro Celso de Mello e ser validada ou derrubada pelo plenário do STF. A ministra atendeu pedido de decisão liminar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para repercutir esta decisão e analisar os impactos que pode trazer, confira nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com a diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita Pinto.