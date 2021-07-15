Procon alerta para a prática da 'mangueirada' em postos de gasolina no ES

O preço da gasolina está pesando no bolso do consumidor! Na última semana, a Petrobras aplicou um reajuste de 6,3% ao preço do produto nas refinarias. Esse foi o sexto aumento em 2021, e, em boa parte dos casos, já está sendo sentido nas bombas. Em média, o litro do combustível está sendo vendido a R$ 6 no Espírito Santo, segundo aponta o monitor da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Mas, em alguns municípios, o preço chega a R$ R$ 6,69, como é o caso de Presidente Kennedy, no Sul do Estado.
Na Grande Vitória, o litro do combustível já era comercializado por até R$ 6,20 em postos da Grande Vitória na tarde desta quarta-feira (14), conforme constatou uma pesquisa realizada por A Gazeta. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de fiscalização do Procon-ES, Álvaro Araújo Valentim, explicou os pontos que o consumidor deve se atentar ao abastecer e alertou para a prática da 'mangueirada' em postos de gasolina capixabas. Isso acontece quando o frentista abastece o veículo com a gasolina mais cara sem avisar ao motorista, que só percebe na hora de pagar. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Álvaro Araújo Valentim - 15/07/2021