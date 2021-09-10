Processo automatizado promete agilizar a emissão de identidade no ES

Nova carteira de identidade Crédito: Divulgação

O "ABIS", sigla em inglês para Sistema Automatizado de Identificação Biométrica, promete dinamizar o processo de identificação civil e criminal no Espírito Santo. Adquirida pelo governo estadual no último dia 31, a nova tecnologia vai atuar na emissão de carteiras de identidade, permitindo que o Estado conte com um banco de dados com maior número de informações possíveis sobre as características do cidadão. Já na esfera da segurança, o programa vai disponibilizar uma ferramenta permitirá um grande avanço na investigação de crimes. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil, Renato Kosky Jr, detalha as novidades. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Kosky - 10-09-21

O sistema será parecido com o que hoje é adotado nas emissões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaportes. “Hoje o nosso sistema é manual, com a adoção da nova ferramenta, poderemos facilitar o processo de expedição do documento, de forma mais segura, mais rápida e com menos gastos”, explica. Para a implantação do ABIS, serão criados dez postos de identificação no Estado, com mão de obra qualificada para a operacionalização do serviço. Os postos vão funcionar nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, que concentram 70% da demanda pelo documento de identificação no Estado.