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Qualidade

Procedência, valor, cheiro: o que observar e avaliar na hora de comprar café

O entrevistado é Egídio Malanquini, presidente do Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo (Sincafé)

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:25
Café
Café Crédito: Pexels
Nas últimas semanas, ganharam destaque no Espírito Santo operações contra irregularidades na composição e rotulagem de cafés vendidos no Estado. Mais recentemente, nesta terça-feira (19), uma ação encontrou até milho na mistura do pó de café. Promovida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), a operação apreendeu, mais de 12 mil pacotes de café, que apresentaram irregularidades. E o que o consumidor deve levar em conta para garantir o consumo de um café de qualidade? Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo (Sincafé), Egídio Malanquini, explica o que observar e avaliar na hora de comprar café e adquirir um produto de qualidade. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Egídio Malanquini - 19/01/2022

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