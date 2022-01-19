Procedência, valor, cheiro: o que observar e avaliar na hora de comprar café

Nas últimas semanas, ganharam destaque no Espírito Santo operações contra irregularidades na composição e rotulagem de cafés vendidos no Estado. Mais recentemente, nesta terça-feira (19), uma ação encontrou até milho na mistura do pó de café. Promovida pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), a operação apreendeu, mais de 12 mil pacotes de café, que apresentaram irregularidades. E o que o consumidor deve levar em conta para garantir o consumo de um café de qualidade? Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo (Sincafé), Egídio Malanquini, explica o que observar e avaliar na hora de comprar café e adquirir um produto de qualidade. Ouça: