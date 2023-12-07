Problemas e potencialidades do Centro de Vitória em debate

O Centro de Vitória vem sendo foco de debates coletivos. A fim de discutir os problemas e propor soluções para a área central da capital do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem realizado os encontros "Diálogos sobre o Centro de Vitória". O objetivo é organizar ideias que possam contribuir com programas e projetos desenvolvidos pelo município e pelos demais entes federativos na área central, principalmente com o novo Plano Estratégico de Conservação Integrada e Planejamento da Área Central de Vitória. A previsão é que as propostas de soluções para desafios como abandono de imóveis e o fechamento de estabelecimentos sejam encaminhadas à prefeitura de Vitória em fevereiro de 2024. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Arquitetura e Urbanismo da Ufes, Clara Miranda, destaca as principais discussões sobre problemas no Centro de Vitória e relata possíveis soluções para resolvê-los. Ouça a conversa completa!.