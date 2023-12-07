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Problemas e potencialidades do Centro de Vitória em debate

Ouça entrevista com a professora de Arquitetura e Urbanismo da Ufes, Clara Miranda

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 dez 2023 às 11:10
Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual. Crédito: Rodrigo Gavini
O Centro de Vitória vem sendo foco de debates coletivos. A fim de discutir os problemas e propor soluções para a área central da capital do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem realizado os encontros "Diálogos sobre o Centro de Vitória". O objetivo é organizar ideias que possam contribuir com programas e projetos desenvolvidos pelo município e pelos demais entes federativos na área central, principalmente com o novo Plano Estratégico de Conservação Integrada e Planejamento da Área Central de Vitória. A previsão é que as propostas de soluções para desafios como abandono de imóveis e o fechamento de estabelecimentos sejam encaminhadas à prefeitura de Vitória em fevereiro de 2024. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Arquitetura e Urbanismo da Ufes, Clara Miranda, destaca as principais discussões sobre problemas no Centro de Vitória e relata possíveis soluções para resolvê-los. Ouça a conversa completa!. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Clara Miranda- 07-12-23.mp3

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