Problemas de aprendizagem das crianças: tire suas dúvidas

Seu filho está com queda no rendimento da escola? Está com dificuldade de aprendizado e você não sabe o que fazer? Em entrevista à CBN Vitória, Geovana Mascarenhas, neuropsicopedagoga e especialista em distúrbios de aprendizado, traz lições importantes aos pais e responsáveis que nos ouvem. Ela destaca que, hoje, as escolas encontram-se mais preparadas para entender a realidade das crianças, mas que, ainda assim, precisam ficar atentas a três aspectos da vida do aluno: o cognitivo, social e afetivo. Entenda também a diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizado. "A escola precisa conhecer a criança e ficar atenta quando existe uma discrepância, ou seja, uma dificuldade que não passa", explica.