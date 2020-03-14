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EDUCAÇÃO

Problemas de aprendizagem das crianças: tire suas dúvidas

Ouça entrevista com a Geovana Mascarenhas, neuropsicopedagoga e especialista em distúrbios de aprendizado

Publicado em 14 de Março de 2020 às 09:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mar 2020 às 09:40
Seu filho está com queda no rendimento da escola? Está com dificuldade de aprendizado e você não sabe o que fazer? Em entrevista à CBN Vitória, Geovana Mascarenhas, neuropsicopedagoga e especialista em distúrbios de aprendizado, traz lições importantes aos pais e responsáveis que nos ouvem. Ela destaca que, hoje, as escolas encontram-se mais preparadas para entender a realidade das crianças, mas que, ainda assim, precisam ficar atentas a três aspectos da vida do aluno: o cognitivo, social e afetivo. Entenda também a diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizado. "A escola precisa conhecer a criança e ficar atenta quando existe uma discrepância, ou seja, uma dificuldade que não passa", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geovana Mascarenhas - 22.49s - 14-03-20.mp3

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