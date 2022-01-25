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Sociedade

'Problema não é só a falta de moradia', aponta pesquisadora sobre pessoas em situação de rua

A entrevistada é a arquiteta Luciana Nemer, professora da UFF e pesquisadora da Ufes

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:13
Pessoa em situação de rua
Pessoa em situação de rua Crédito: Pexels
Cerca de 1,7 mil pessoas vivem nas ruas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, segundo dados das próprias prefeituras. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a arquiteta Luciana Nemer, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), aponta que o problema não é só a falta de moradia, 'é um problema social e econômico'. Segundo ela, três fatores levam pessoas à situação de rua - pobreza extrema, vício em drogas e doenças mentais. A solução, explica a arquiteta, não é única e tem que ser gradativa, estudada, e envolver diversas áreas. Ouça a entrevista completa:
Patrícia Vallim entrevista Luciana Nemer - 25/01/2022

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