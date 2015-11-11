Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Probabilidade da lama de rejeitos chegar contaminada ao Espírito Santo é muito grande
Entrevista

Probabilidade da lama de rejeitos chegar contaminada ao Espírito Santo é muito grande

O fato da lama ter varrido vilarejos, há muitas substâncias que podem estar sendo transportadas, além do que é usado na área de exploração da Samarco, diz especialista

Publicado em 11 de Novembro de 2015 às 14:53

Publicado em 

11 nov 2015 às 14:53
Para a coordenadora do curso de Geologia da Ufes, Genesca Florêncio de Lima, a probabilidade da lama de rejeitos das duas barragens que se romperam em Mariana, chegar contaminada ao Espírito Santo é muito grande.
Segundo ela, o fato desta lama ter varrido vilarejos, há muitas substâncias que podem estar sendo transportadas, além do que é usado na área de exploração da Samarco. Ela defende a ampla divulgação por parte da empresa e também do governo do Estado sobre o que é utilizado na exploração e como estão sendo realizados os testes na água.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Professora Genesca Florêncio - 11-11-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados