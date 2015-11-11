Probabilidade da lama de rejeitos chegar contaminada ao Espírito Santo é muito grande

Para a coordenadora do curso de Geologia da Ufes, Genesca Florêncio de Lima, a probabilidade da lama de rejeitos das duas barragens que se romperam em Mariana, chegar contaminada ao Espírito Santo é muito grande.

Segundo ela, o fato desta lama ter varrido vilarejos, há muitas substâncias que podem estar sendo transportadas, além do que é usado na área de exploração da Samarco. Ela defende a ampla divulgação por parte da empresa e também do governo do Estado sobre o que é utilizado na exploração e como estão sendo realizados os testes na água.