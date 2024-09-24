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Prisão imediata após o júri; especialista explica o que muda!

Ouça entrevista com o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Anderson Burke

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 11:44

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 set 2024 às 11:44
Prisão, cadeira, cela
Câmara dos Deputados debate saídas temporárias de presos e progressão de pena Crédito: Pixabay
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que réus condenados pelo Tribunal do Júri podem começar a cumprir a pena imediatamente, mesmo que recorram da sentença. No Brasil, o júri é responsável por julgar os crimes contra a vida, como homicídio e tentativa de homicídio. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no julgamento de um Recurso Extraordinário. A matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Anderson Burke, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Anderson Burke -24-09-24.mp3
[fonte: com informações do STF; G1]

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