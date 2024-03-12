Prisão de Marujo será com regras mais rígidas; entenda como funciona!

A Justiça estadual decidiu que Fernando Moraes Pereira Pimenta, o "Marujo", deverá ficar preso em uma cela com regras mais rigorosas, individual, com controle de visitas e monitoramento de entrevistas. Com a decisão, ele foi incluído no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), sistema semelhante ao aplicado nas unidades federais. Ele foi detido em operação policial realizada na última sexta-feira (08), após quatro meses de investigação. Ainda na sexta-feira, ele deu entrada na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), em Viana. Marujo era chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, detalha como funciona uma prisão desse tipo. Ouça a conversa completa!