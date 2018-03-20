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Prisão após 2ª instância volta à pauta

Publicado em 20 de Março de 2018 às 17:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 mar 2018 às 17:40
Depois de semanas de pressão para que o Supremo Tribunal Federal (STF) analise novamente a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, ministros da Corte discutem nesta terça-feira (20), em reunião, uma possível solução para o impasse em torno do tema. O encontro será no gabinete da presidente do STF, Cármen Lúcia, que tem resistido a pautar um novo julgamento dessas ações e do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta edição do CBN Cotidiano, o professor de Direito da Ufes Gilberto Fachetti, detalha o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Gilberto Fachetti - 20-03-18.mp3

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