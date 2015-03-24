Principal preocupação do empregador tem de ser com jornada de trabalho, recomenda especialista

Depois de quase dois anos, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da lei que regulamenta a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das Domésticas. A votação foi há uma semana. Agora a proposta segue para o Senado e, posteriormente, necessita de aprovação da Presidência da República.

O trabalho do empregado doméstico será de oito horas diárias ou 44 horas semanais. Se passar disso os patrões terão de pagar 50% de hora extra ou compensar com folga, num prazo de três meses, explica o advogado especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, Alberto Nemer.Ainda existem pontos da proposta que necessitam de regulamentação. Nemer destaca qual deve ser a principal preocupação dos empregadores. “Entre as mudanças, já regulamentadas ou não, a primeira observação é quanto a limitação da jornal de trabalho. A partir dessa regulamentação a empregada passa a receber hora extra. Patrão e empregada têm de fazer um registro dessa jornada diária. Isso deve representar, de forma fidedigna a jornada de trabalho”, destacou Alberto Nemer em entrevista no programa CBN Cotidiano.