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PEC DAS DOMÉSTICAS

Principal preocupação do empregador tem de ser com jornada de trabalho, recomenda especialista

Trabalho será de 44 horas semanais, além disso patrões terão de pagar 50% de hora extra ou compensar com folga

Publicado em 23 de Março de 2015 às 23:03

Publicado em 

23 mar 2015 às 23:03
Depois de quase dois anos, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da lei que regulamenta a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das Domésticas. A votação foi há uma semana. Agora a proposta segue para o Senado e, posteriormente, necessita de aprovação da Presidência da República.
O trabalho do empregado doméstico será de oito horas diárias ou 44 horas semanais. Se passar disso os patrões terão de pagar 50% de hora extra ou compensar com folga, num prazo de três meses, explica o advogado especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, Alberto Nemer.Ainda existem pontos da proposta que necessitam de regulamentação. Nemer destaca qual deve ser a principal preocupação dos empregadores. “Entre as mudanças, já regulamentadas ou não, a primeira observação é quanto a limitação da jornal de trabalho. A partir dessa regulamentação a empregada passa a receber hora extra. Patrão e empregada têm de fazer um registro dessa jornada diária. Isso deve representar, de forma fidedigna a jornada de trabalho”, destacou Alberto Nemer em entrevista no programa CBN Cotidiano.
Entrevista - Paulo Rogério - Alberto Nemer - 23-03-15

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