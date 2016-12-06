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ENTREVISTA

Principal ponto da reforma da Previdência é a definição da idade mínima, diz especialista

Há também mudanças sobre o tempo de contribuição e mudanças na aposentadoria de trabalhadores rurais

Publicado em 06 de Dezembro de 2016 às 18:26

Publicado em 

06 dez 2016 às 18:26
O Governo Federal colocou fim às dúvidas sobre os pontos que pretende modificar na Previdência Social. O projeto de reforma foi detalhado nesta terça-feira, no Palácio do Planalto. Um dos destaques é o estabelecimento de idade mínima de 65 anos para homens e mulheres reivindicarem aposentadorias.
As novas regras, se aprovadas, irão atingir trabalhadores dos setores público e privado. De acordo com o governo, a única categoria que não será afetada pelas novas normas previdenciárias é a dos militares. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Geraldo Benício, advogado previdenciário, explica que aqueles que estão próximos da aposentadoria pelas regras em vigor não terão prejuízos.
Aqueles que podem se enquadra nas regras de transição, estarão sujeitos ao período de complemento para atingir o tempo necessário para requerer o benefício, chamado de pedágio. 
Entrevista - Fabio Botacin - Geraldo Benício - 06-12-16.mp3

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