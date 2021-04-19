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DIA DO INDÍGENA

Primeiro vereador indígena explica como valorizar aldeias de Aracruz

O entrevistado é o indígena Vilson Jaguareté, vereador de Aracruz (ES)

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:55
Vilson Jaguareté, primeiro indígena eleito vereador em Aracruz (ES) Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta segunda-feira, 19 de abril, comemora-se o Dia do Índigena. A data surgiu em 1940, devido a protestos dos povos originários, quando um congresso organizado no México se propôs a debater medidas para proteger os indígenas no território. E um dos desafios que ainda persistem, décadas depois, é a representatividade efetiva da população indígena na política. Para falar sobre o assunto, convidados o vereador Vilson Jaguareté (PT), primeiro vereador indígena eleito em Aracruz (ES). 
Entrevista - Fabio Botacin - Vilson Jaguareté - 19-04-21
Ele é da aldeia Tupinikim de Caieiras Velha, a mais populosa da cidade. Ele já foi já foi cacique e chefe da coordenação técnica da Fundação Nacional do Índio (Funai) no município. Ouça.

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