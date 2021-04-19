Primeiro vereador indígena explica como valorizar aldeias de Aracruz

Nesta segunda-feira, 19 de abril, comemora-se o Dia do Índigena. A data surgiu em 1940, devido a protestos dos povos originários, quando um congresso organizado no México se propôs a debater medidas para proteger os indígenas no território. E um dos desafios que ainda persistem, décadas depois, é a representatividade efetiva da população indígena na política. Para falar sobre o assunto, convidados o vereador Vilson Jaguareté (PT), primeiro vereador indígena eleito em Aracruz (ES).