Primeiro Réveillon do ES: Cariacica terá festividades a partir de 27 de dezembro

O município de Cariacica será palco de um Réveillon antecipado. A cidade dará início às festividades de fim de ano no dia 27 de dezembro, com um evento especial para a comemoração do primeiro aniversário da Nova Orla. Segundo informações da administração municipal, "a celebração contará com uma queima de fogos de 15 minutos, que promete encantar o público e iluminar o céu da cidade". No ano passado, informa a prefeitura, cerca de 20 mil pessoas participaram da inauguração da Nova Orla, que contou com shows musicais, queima de fogos e até exibições com drones.
A programação, nesse ano, inclui shows da cantora gospel Aline Barros e do Padre Anderson Gomes, pároco e reitor do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande. Outras atrações estão previstas e serão anunciadas em breve. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Governo da prefeitura de Cariacica, Shymenne de Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Shymenne de Castro - 05-11-24.mp3