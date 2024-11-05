Primeiro Réveillon do ES: Cariacica terá festividades a partir de 27 de dezembro

O município de Cariacica será palco de um Réveillon antecipado. A cidade dará início às festividades de fim de ano no dia 27 de dezembro, com um evento especial para a comemoração do primeiro aniversário da Nova Orla. Segundo informações da administração municipal, "a celebração contará com uma queima de fogos de 15 minutos, que promete encantar o público e iluminar o céu da cidade". No ano passado, informa a prefeitura, cerca de 20 mil pessoas participaram da inauguração da Nova Orla, que contou com shows musicais, queima de fogos e até exibições com drones.