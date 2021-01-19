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PALAVRA DE ESPERANÇA

"Primeiro passo de uma grande vitória", diz 1ª vacinada no ES

A técnica de enfermagem Iolanda Brito é a entrevistada da CBN Vitória

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 11:05

Publicado em 

19 jan 2021 às 11:05
Iolanda Brito, a 1ª pessoa vacinada no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A técnica de enfermagem Iolanda Brito, de 55 anos, foi a primeira pessoa vacinada contra a covid-19 no Espírito Santo. Recebeu a primeira dose da Coronavac - imunizante disponibilizado ao Estado - na noite desta segunda-feira (18). Ela trabalha há oito anos no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento da covid-19, e atua na linha de frente de enfrentamento à doença. É negra, mãe de quatro filhos e foi auxiliar de serviços gerais antes de fazer o curso de técnico de Enfermagem, função que exerce atualmente. Em entrevista à CBN Vitória, ela conta que ficou muito emocionada quando soube que seria vacinada e disse que o que aconteceu foi o "primeiro passo de uma grande vitória". Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Iolanda Brito - 19-01-21.mp3

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