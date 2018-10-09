Primeiro deputado cego do país fará seleção nacional para gabinete

Segundo deputado federal mais votado no Espírito Santo, com 84.405 votos, Felipe Rigoni (PSB) será o primeiro deputado cego na história do país na Câmara Federal. Rigoni nasceu em Linhares, tem 27 anos e conta, em entrevista à CBN Vitória, que aos seis anos de idade foi diagnosticado com uma doença chamada uveíte intermediária bilateral, que o levou a perda total da visão aos 15 anos.
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Entrevista - Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 09-10-18
Formado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto (MG), em 2016, foi candidato a vereador em Linhares, sem conseguir se eleger.
Integrante de movimentos de renovação na política, como o "Acredito no Espírito Santo" e RenovaBR, Rigoni defende idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens para aposentadoria na Reforma Previdenciária.
SELEÇÃO
O futuro deputado federal também garantiu que irá fazer uma seleção nacional para compor o seu time de assessores parlamentares, anunciando também redução de 25 para 15 no total de cargos ligados ao gabinete dele em Brasília.