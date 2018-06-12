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ENTREVISTA

Primeira morte de mico-leão-dourado por febre amarela preocupa especialistas

Ameaçada de extinção, a estimativa é de que existam apenas 3.200 micos-leões-dourados na natureza

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 12:13

Publicado em 

12 jun 2018 às 12:13
A febre amarela ainda anda assustando, mesmo no outono: foi confirmada a primeira morte de um mico-leão-dourado pela doença esta semana. A morte do animal - ocorrida em 17 de maio - preocupa porque a espécie, que só existe no estado do Rio de Janeiro, está ameaçada de extinção. A estimativa é de que existam apenas 3.200 micos-leões-dourados na natureza. O primatólogo e diretor do Instituto da Mata Atlântica, Sergio Lucena, explica que a febre amarela causou em 2017 e este ano o maior massacre de primatas da história da Mata Atlântica e um dos principais temores era de que afetasse espécies em extinção, como os muriquis e os micos-leões. Em entrevista ao CBN Vitória, ele detalha o assunto. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Sérgio Lucena - 12-06-18

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