Primeira morte de mico-leão-dourado por febre amarela preocupa especialistas

A febre amarela ainda anda assustando, mesmo no outono: foi confirmada a primeira morte de um mico-leão-dourado pela doença esta semana. A morte do animal - ocorrida em 17 de maio - preocupa porque a espécie, que só existe no estado do Rio de Janeiro, está ameaçada de extinção. A estimativa é de que existam apenas 3.200 micos-leões-dourados na natureza. O primatólogo e diretor do Instituto da Mata Atlântica, Sergio Lucena, explica que a febre amarela causou em 2017 e este ano o maior massacre de primatas da história da Mata Atlântica e um dos principais temores era de que afetasse espécies em extinção, como os muriquis e os micos-leões. Em entrevista ao CBN Vitória, ele detalha o assunto. Confira!