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COVID-19

Primeira máscara N95 100% brasileira consegue inativar o coronavírus

Ouça detalhes com o pesquisador da UnB e responsável pelo estudo, Mário Fleury Rosa

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:21
Pesquisadores da Universidade de Brasilia (UnB) desenvolveram uma máscara que pode inativar o novo coronavírus. É o chamado "respirador Vesta", primeira máscara do tipo N95 100% brasileira. Na semana passada começaram os testes clínicos que devem seguir em um hospital da capital federal. O material responsável por inativar o Sars-Cov-2, presente na composição da máscara, é a quitosana - substância derivada de cascas de crustáceos como camarões e lagostas. Agora, os pesquisadores estão verificando também a eficácia da máscara para as novas cepas do coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador da UnB e responsável pela pesquisa, Mário Fleury Rosa, traz mais detalhes do assunto. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mario Rosa - 08-03-21

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