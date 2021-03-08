Primeira máscara N95 100% brasileira consegue inativar o coronavírus

Pesquisadores da Universidade de Brasilia (UnB) desenvolveram uma máscara que pode inativar o novo coronavírus. É o chamado "respirador Vesta", primeira máscara do tipo N95 100% brasileira. Na semana passada começaram os testes clínicos que devem seguir em um hospital da capital federal. O material responsável por inativar o Sars-Cov-2, presente na composição da máscara, é a quitosana - substância derivada de cascas de crustáceos como camarões e lagostas. Agora, os pesquisadores estão verificando também a eficácia da máscara para as novas cepas do coronavírus. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador da UnB e responsável pela pesquisa, Mário Fleury Rosa, traz mais detalhes do assunto. Acompanhe!