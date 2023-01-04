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Semaglutida

Primeira injeção contra obesidade é aprovada pela Anvisa; entenda como funciona

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o cirurgião bariátrico e nutrólogo, Roger Bongestab, especialista em obesidade, fala sobre o assunto

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 18:06

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

04 jan 2023 às 18:06
Obesidade, obeso, sobrepreso
Obesidade, obeso, sobrepreso Crédito: Science Photo Library
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na segunda-feira (2) o medicamento Wegovy (semaglutida 2,4mg) para tratar sobrepeso (em caso de comorbidades) e obesidade no país. O medicamento que suprime o apetite é o primeiro injetável aprovado no Brasil para esse fim e deve ser aplicado semanalmente sob supervisão médica. Ele já é comercializado em outros países, como os Estados Unidos, para a mesma finalidade.  A injeção da semaglutida deve ser aplicada apenas uma vez na semana. Pesquisa feita pelo laboratório que produz a medicação mostrou que o medicamento promoveu uma redução média de 17% do peso corporal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o cirurgião bariátrico e nutrólogo, Roger Bongestab, especialista em obesidade, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Roger Bongestab - 04-01-23

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