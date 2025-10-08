Primeira festa literária internacional capixaba reúne pluralidade de vozes

Entrevista Diony Silva - Isabella Baltazar - 08-10-25
O Espírito Santo sediará pela primeira vez uma Festa Literária Internacional. Com mais de 60 convidados e 30 atividades programadas, a 1ª edição da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc) acontecerá entre os dias 10 e 12 de outubro, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento será totalmente gratuito e promete ser um ponto de encontro singular para amantes da literatura e da cultura.
A Flinc nasce com o propósito de fortalecer a cena artística capixaba, atualmente em plena expansão. Idealizada e curada pela doutora em Literatura Isabella Baltazar, o festival tem o objetivo de criar um espaço de celebração, reflexão e diversidade. “A Flinc é isso: um espaço de celebração, de encontro da literatura capixaba com ela mesma, das letras capixabas com elas mesmas e também da literatura capixaba em diálogo com o resto do mundo e com o Brasil”, afirma Isabella.
Entre os nomes de relevância nacional e internacional já confirmados para esta edição, o público terá a oportunidade de encontrar: Pepetela, aclamado escritor angolano e ganhador do Prêmio Camões; Cidinha da Silva, escritora que atravessa diferentes gêneros literários com sua escrita marcadamente política; Nei Lopes, sambista, escritor e estudioso da cultura afro-brasileira; Micheliny Verunschk, ganhadora do Prêmio Jabuti, reconhecida por sua prosa que envolve uma prática historiográfica; Vera Iaconelli, psicanalista e escritora; Bernadette Lyra, renomada escritora capixaba; Geni Nuñez, escritora e ativista indígena; Padre Júlio Lancellotti, figura emblemática por seu trabalho social e humanitário; Andreone Medrado, autora doutora em Psicologia que traz uma perspectiva anticolonial sobre raça, gênero e sexualidade em sua produção; Suely Bispo, poeta e atriz que explora temas de ancestralidade e resistência negra; e muito mais.