Primeira escola de fotógrafos cegos lança um novo olhar sobre a arte e a inclusão

Uma pessoa cega aprender a tirar fotografias não é novidade no Brasil. Um exemplo é o fotógrafo de esportes João Maia, presente duas vezes na cobertura oficial dos jogos paralímpicos. Mas o projeto que começa a ser desenvolvido neste mês de agosto, na Grande Vitória, formará, de uma só vez, 12 novos fotógrafos cegos e é pioneiro no país. O Projeto é realizado pela Associação Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) na Grande Vitória e as aulas começam no mês de setembro. Serão oito meses de oficinas, aulas, debates e imersão dos participantes no mundo da captação de imagens para, em maio de 2023, os trabalhos serem apresentados em uma exposição que será montada no Parque Moscoso, em Vitória. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, a coordenadora do projeto, Rejane Arruda, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!