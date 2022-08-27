Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Primeira escola de fotógrafos cegos lança um novo olhar sobre a arte e a inclusão
Quebra de paradigmas

Primeira escola de fotógrafos cegos lança um novo olhar sobre a arte e a inclusão

Serão oito meses de oficinas, aulas, debates e imersão dos participantes no mundo da captação de imagens para uma exposição em maio de 2023

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 ago 2022 às 12:28
Instituto Braile
Instituto Braile Crédito: Reprodução Facebook
Uma pessoa cega aprender a tirar fotografias não é novidade no Brasil. Um exemplo é o fotógrafo de esportes João Maia, presente duas vezes na cobertura oficial dos jogos paralímpicos. Mas o projeto que começa a ser desenvolvido neste mês de agosto, na Grande Vitória, formará, de uma só vez, 12 novos fotógrafos cegos e é pioneiro no país. O Projeto é realizado pela Associação Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) na Grande Vitória e as aulas começam no mês de setembro. Serão oito meses de oficinas, aulas, debates e imersão dos participantes no mundo da captação de imagens para, em maio de 2023, os trabalhos serem apresentados em uma exposição que será montada no Parque Moscoso, em Vitória. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, a coordenadora do projeto, Rejane Arruda, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Rejane Arruda - 27-08-22
EXPOSIÇÃO
O Parque Moscoso receberá, em maio de 2023, a exposição “Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto” com 32 fotografias feitas pelos artistas cegos após oito meses de trabalho. As imagens serão impressas em backlight e fixadas em cubos de grande dimensão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados