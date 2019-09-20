Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Primavera tem aumento na frequência de dias mais quentes no ES

Análise do coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, também aponta que o período mais chuvoso do ano historicamente começa na segunda metade de outubro

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 20:55

Publicado em 

20 set 2019 às 20:55
Sol e calor no Espírito Santo Crédito: William de Oliveira
A primavera começa às 4h50 da próxima segunda-feira (23). A estação no Espírito Santo é uma transição para a época mais quente e úmida. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explica a característica.
"Nesta época de primavera aumenta a frequência de dias com elevação de temperatura, mas ainda temos a chegada de frentes frias na área litorânea. Elas não são tão fortes quanto as que já tivemos, mas é uma característica dessa época", diz. Ainda segundo ele, na análise climatológica, a época mais chuvosa do ano começa a ser registrada a partir de segunda quinzena de outubro.
Ouça as explicações completas do meteorologista para o Espírito Santo:
Entrevista - Fabio Botacin - Hugo Ramos - 20-09-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados