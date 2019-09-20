Primavera tem aumento na frequência de dias mais quentes no ES

A primavera começa às 4h50 da próxima segunda-feira (23). A estação no Espírito Santo é uma transição para a época mais quente e úmida. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explica a característica.

"Nesta época de primavera aumenta a frequência de dias com elevação de temperatura, mas ainda temos a chegada de frentes frias na área litorânea. Elas não são tão fortes quanto as que já tivemos, mas é uma característica dessa época", diz. Ainda segundo ele, na análise climatológica, a época mais chuvosa do ano começa a ser registrada a partir de segunda quinzena de outubro.