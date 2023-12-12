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Primavera se despede com nona onda de calor no ES; entenda os efeitos!

Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Guilherme Alves Borges, da Climatempo, fala sobre o assunto

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 dez 2023 às 10:47
Dicas de como refrescar o bebê no calor
Dicas de como refrescar o bebê no calor Crédito: Pexels
Uma nova onda de calor vai atuar sobre o Brasil a partir desta quinta-feira (14) elevando as temperaturas em plena reta final de primavera. A estação se despede com um período de calor intenso e impactando bastante as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, com temperaturas que podem chegar a 39º. O alerta é da Climatempo.
E como se caracteriza uma onda de calor? Segundo a Climatempo, a onda de calor é caracterizada por uma sequência de dias ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, fica muito acima da média que seria normal para uma determinada época - em torno de 5°C ou mais acima da média, em uma área ampla. Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Guilherme Alves Borges, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Alves Borges - 12-12-23.mp3

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