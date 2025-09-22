Primavera chega com chuva e queda de temperatura no ES

Árvores florescendo, jardins e canteiros ganhando cor e chegada das chuvas: estes são os sinais de que a primavera está entre nós. Nesta segunda (22), o equinócio de setembro marca o início da estação mais florida do ano no hemisfério Sul. Para saber o que os capixabas podem esperar da primavera deste ano, a CBN Vitória conversa com o meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi. Ele já adiantou que ventos atingiram a velocidade de 70 km/h em Presidente Kennedy, litoral Sul, neste domingo (21). Ao longo desta semana a chuva chega em todo o Espírito Santo. E a partir de novembro, a expectativa é de a chuva pode ser 60% acima da média capixaba.