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Primavera chega com chuva e queda de temperatura no ES

Ouça entrevista com o meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi

Publicado em 22 de Setembro de 2025 às 12:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 set 2025 às 12:35
sol, chuva, tempo, enseada do suá, terceira ponte, previsão do tempo, primavera
primavera Crédito: Ricardo Medeiros
Árvores florescendo, jardins e canteiros ganhando cor e chegada das chuvas: estes são os sinais de que a primavera está entre nós. Nesta segunda (22), o equinócio de setembro marca o início da estação mais florida do ano no hemisfério Sul. Para saber o que os capixabas podem esperar da primavera deste ano, a CBN Vitória conversa com o meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi. Ele já adiantou que ventos atingiram a velocidade de 70 km/h em Presidente Kennedy, litoral Sul, neste domingo (21). Ao longo desta semana a chuva chega em todo o Espírito Santo. E a partir de novembro, a expectativa é de a chuva pode ser 60% acima da média capixaba. 
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - MAURO BERNASCONI - 22-09-25.mp3

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