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PRF já apreendeu 4t de maconha no ES e fala sobre perseguições em BRs

Ouça a entrevista com o inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 16:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 out 2020 às 16:15
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Facebook/PRF
Perseguições nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo marcaram a semana e resultaram em prisões e apreensão de drogas e armas. Na segunda-feira (19), agentes da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) perseguiram, por cerca de 20 quilômetros, na BR 101, próximo ao pedágio de Guarapari, um carro no qual estavam dois homens que transportavam bananas de dinamite, armas e munições. Na quinta-feira (22), uma fiscalização rotineira resultou em uma perseguição dupla, duas pessoas presas e 367 kg de maconha, apreendidos na BR 262, em Viana. Segundo o inspetor Valdo Lemos, já houve apreensão de quatro toneladas de maconha pela PRF-ES. "Se alguém se deparar com alguma fiscalização mas tem problemas de documentação ou com o veículo, por exemplo, mas que são infrações administrativas, não tente fugir, não acelere o carro. Isso vai sugerir aos agentes que aquele veículo pode ser fruto de um crime e haverá uma perseguição policial, que é perigosa para todos no trânsito", alerta. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou a dinâmica das perseguições. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Valdo Lemos - 23-10-20

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