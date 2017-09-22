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Prevista para setembro, como estão as obras do Aeroporto de Vitória?

A novela que envolve a entrega das obras de ampliação do Aeroporto de Vitória pode estar próxima do fim. O "Aeroportômetro" do jornal A Gazeta aponta o prazo de quatro dias para a entrega das obras

Publicado em 22 de Setembro de 2017 às 18:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 set 2017 às 18:36
A novela que envolve a entrega das obras de ampliação do Aeroporto de Vitória pode estar próxima do fim. O “Aeroportômetro” do jornal A Gazeta aponta o prazo de quatro dias para a entrega das obras. A expectativa é de que o novo Eurico de Aguiar Salles aumentará sua capacidade de atender 3,3 milhões de passageiros por ano para 8,4 milhões.
Apesar desta previsão de aumento no número de passageiros, o aeroporto ainda não tem voos comerciais para fora do país. Existe apenas um voo internacional de cargas para Miami, nos Estados Unidos. Para detalhar mais sobre esse processo convidamos o Diretor-presidente da JL Construções (empresa responsável pelas obras do aeroporto de Vitória ), João Luiz Félix, para detalhar o assunto. Confira!
Entrevista Fabio Botacim - João Luiz Felix - 22-09-17

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