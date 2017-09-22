Prevista para setembro, como estão as obras do Aeroporto de Vitória?

A novela que envolve a entrega das obras de ampliação do Aeroporto de Vitória pode estar próxima do fim. O “Aeroportômetro” do jornal A Gazeta aponta o prazo de quatro dias para a entrega das obras. A expectativa é de que o novo Eurico de Aguiar Salles aumentará sua capacidade de atender 3,3 milhões de passageiros por ano para 8,4 milhões.