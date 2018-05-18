Previsão do tempo: próxima semana será de instabilidade no ES

O início da próxima semana deverá ser de mudança nas temperaturas no Brasil - e no Espírito Santos os efeitos também serão sentidos. O Sudeste vai ter uma grande mudança no tempo no fim de semana e no início da semana que vem. Uma forte frente fria passa pela Região trazendo uma intensa massa polar, a mais rigorosa do ano até agora. A informação é do Instituto Climatempo. A mudança no tempo e o resfriamento no Espírito Santo e em Vitória são esperados a partir de domingo (20) com a passagem da frente fria. Há chance de recorde de frio na capital capixaba na terça-feira que vem. Quem explica é a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. Confira!