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Previsão do tempo: próxima semana será de instabilidade no ES

Uma forte frente fria passa pela Região trazendo uma intensa massa polar, a mais rigorosa do ano até agora

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 15:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 mai 2018 às 15:27
O início da próxima semana deverá ser de mudança nas temperaturas no Brasil - e no Espírito Santos os efeitos também serão sentidos. O Sudeste vai ter uma grande mudança no tempo no fim de semana e no início da semana que vem. Uma forte frente fria passa pela Região trazendo uma intensa massa polar, a mais rigorosa do ano até agora. A informação é do Instituto Climatempo. A mudança no tempo e o resfriamento no Espírito Santo e em Vitória são esperados a partir de domingo (20) com a passagem da frente fria. Há chance de recorde de frio na capital capixaba na terça-feira que vem. Quem explica é a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Josélia Pegorin - 18-05-18.mp3
 

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