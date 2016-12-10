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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Previdência privada: entenda as diferentes entre PGBL e VGBL

Quem explica é a Doutora em Economia, Arilda Teixeira

Publicado em 10 de Dezembro de 2016 às 10:09

Publicado em 

10 dez 2016 às 10:09
Em meio à polêmica que envolve a proposta de Reforma Previdenciária defendida pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB), um caminho no qual muitos brasileiros podem passar a vislumbrar como possibilidade de garantir um maior conforto é a chamada Previdência Privada.
Mas, afinal, você sabe o que é essa Previdência e como ela funciona? Quem explica as principais diferenças é a professora Doutora em Economia, Arilda Teixeira. Em entrevista a professora desta que previdência nada mais é do que a renda que você guarda para ser usada somente no futuro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Arilda Teixeira - Economista - n10-12-2016.mp3

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