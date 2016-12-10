Previdência privada: entenda as diferentes entre PGBL e VGBL

Em meio à polêmica que envolve a proposta de Reforma Previdenciária defendida pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB), um caminho no qual muitos brasileiros podem passar a vislumbrar como possibilidade de garantir um maior conforto é a chamada Previdência Privada.

Mas, afinal, você sabe o que é essa Previdência e como ela funciona? Quem explica as principais diferenças é a professora Doutora em Economia, Arilda Teixeira. Em entrevista a professora desta que previdência nada mais é do que a renda que você guarda para ser usada somente no futuro.