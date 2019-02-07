Previdência: o que pode mudar nos seus direitos trabalhistas

A reforma da Previdência que será enviada ao Congresso poderá incluir uma grande alteração na questão trabalhista. Os jovens que ingressarem no mercado de trabalho poderiam optar por um outro modelo de capitalização, no qual cada trabalhador passaria a contribuir com a sua própria aposentadoria, o que poderia deixar de fora direitos já garantidos como FGTS, férias e 13º salário.