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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Previdência: o que pode mudar nos seus direitos trabalhistas

Ouça a análise do advogado Alberto Nemer

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 12:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2019 às 12:09
A reforma da Previdência que será enviada ao Congresso poderá incluir uma grande alteração na questão trabalhista. Os jovens que ingressarem no mercado de trabalho poderiam optar por um outro modelo de capitalização,  no qual cada trabalhador passaria a contribuir com a sua própria aposentadoria, o que poderia deixar de fora direitos já garantidos como FGTS, férias e 13º salário.
Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer, destaca a necessidade de uma reforma na previdência, mas acredita que mudanças constitucionais poderão levar a uma espera ainda maior da aprovação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alberto Nemer - 07-02-19

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