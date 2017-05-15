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Prévia do PIB sobe 1,1% no 1° trimestre e indica fim da recessão

O chamado Índice de Atividade Econômica, o IBC-Br, registrou crescimento de 1,12% de janeiro a março, na comparação com o trimestre anterior (outubro a dezembro de 2016)

Publicado em 15 de Maio de 2017 às 19:25

Publicado em 

15 mai 2017 às 19:25
A economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre deste ano e saiu da pior recessão de sua história, aponta o indicador do nível de atividade do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (15). O chamado Índice de Atividade Econômica, o IBC-Br, registrou crescimento de 1,12% de janeiro a março, na comparação com o trimestre anterior (outubro a dezembro de 2016).
O IBC-BR é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB). Os números oficiais do PIB do primeiro trimestre deste ano, porém, serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) somente no dia 1º de junho. O economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araújo, faz uma análise desses dados.
Entrevista - Fabio Botacin - Eduardo Araújo - 15-05-17.mp3

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