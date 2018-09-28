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Prevenção pode ser a solução para doenças do coração

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 17:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 set 2018 às 17:56
No dia 29 de setembro, neste sábado, comemora-se o Dia Mundial do Coração. Mas, sejamos sinceros, você acredita que o seu coração está bem cuidado? Especialistas médicos já apontam que a melhor maneira de enfrentar possíveis problemas do coração é ela, a prevenção. Às vésperas da data, o CBN Cotidiano desta sexta-feira traz uma conversa com o Diogo Barreto, Cardiologista, coordenador da cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha e professor de cardiologia da Multivix, sobre o tema.
Entrevista - Fabio Botacin - Diogo Barreto - 28-09-18.mp3

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