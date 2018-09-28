Prevenção pode ser a solução para doenças do coração

No dia 29 de setembro, neste sábado, comemora-se o Dia Mundial do Coração. Mas, sejamos sinceros, você acredita que o seu coração está bem cuidado? Especialistas médicos já apontam que a melhor maneira de enfrentar possíveis problemas do coração é ela, a prevenção. Às vésperas da data, o CBN Cotidiano desta sexta-feira traz uma conversa com o Diogo Barreto, Cardiologista, coordenador da cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha e professor de cardiologia da Multivix, sobre o tema.