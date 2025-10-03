Prevenção no começo da vida é melhor estratégia para uma velhice saudável, alerta geriatra

Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Se antes o idoso era visto como uma pessoa incapaz e limitada, as transformações do último século mostraram que a velhice pode - e deve ser uma fase ativa e produtiva. O segredo, segundo os geriatras, é investir nos cuidados já no começo da vida. Segundo a geriatra Caroline Pupim, perder habilidades como andar, tomar banho ou preparar a própria comida não deve ser encarado como algo "normal da idade", mas como sinais de alerta. Ouça a conversa completa!