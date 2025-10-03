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Saúde

Prevenção no começo da vida é melhor estratégia para uma velhice saudável, alerta geriatra

Ouça entrevista com a médica Caroline Pupim

Publicado em 03 de Outubro de 2025 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 out 2025 às 10:43
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas.
Idosos  Crédito: Shutterstock
Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Se antes o idoso era visto como uma pessoa incapaz e limitada, as transformações do último século mostraram que a velhice pode - e deve ser uma fase ativa e produtiva. O segredo, segundo os geriatras, é investir nos cuidados já no começo da vida. Segundo a geriatra Caroline Pupim, perder habilidades como andar, tomar banho ou preparar a própria comida não deve ser encarado como algo "normal da idade", mas como sinais de alerta. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Caroline Pupim - 03-10-25

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