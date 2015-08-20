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ENTREVISTA

Prevenção e exames podem minimizar problemas de saúde de quem trabalha no trânsito

O acidente com ônibus articulado do Transcol na manhã desta quarta-feira (19) levanta o debate sobre medicina do tráfego

Publicado em 19 de Agosto de 2015 às 22:26

Publicado em 

19 ago 2015 às 22:26
No contexto da Medicina de Tráfego Preventiva, o exame de aptidão física e mental é de grande importância, já que a adequada avaliação médica permitiria o afastamento temporário ou definitivo do condutor de veículo, ou candidato a condutor, portador de doença de risco para a segurança de trânsito. É preciso, além disso, (re)fazer exames periodicamente e prestar atenção aos sinais de exaustão do corpo.
Ouça na íntegra a entrevista com o coordenador do curso de pós-graduação de Medicina de Tráfego da Faculdade Ciências Médicas, de Belo Horizonte (MG), Guilherme Durães:
Entrevista - Fábio Botacin - Professor Guilherme - 19-08-15

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