Prevenção e exames podem minimizar problemas de saúde de quem trabalha no trânsito

No contexto da Medicina de Tráfego Preventiva, o exame de aptidão física e mental é de grande importância, já que a adequada avaliação médica permitiria o afastamento temporário ou definitivo do condutor de veículo, ou candidato a condutor, portador de doença de risco para a segurança de trânsito. É preciso, além disso, (re)fazer exames periodicamente e prestar atenção aos sinais de exaustão do corpo.