Prevenção e exames podem minimizar problemas de saúde de quem trabalha no trânsito

No contexto da Medicina de Tráfego Preventiva, o exame de aptidão física e mental é de grande importância, já que a adequada avaliação médica permitiria o afastamento temporário ou definitivo do condutor de veículo, ou candidato a condutor, portador de doença de risco para a segurança de trânsito. É preciso, além disso, (re)fazer exames periodicamente e prestar atenção aos sinais de exaustão do corpo.
Ouça na íntegra a entrevista com o coordenador do curso de pós-graduação de Medicina de Tráfego da Faculdade Ciências Médicas, de Belo Horizonte (MG), Guilherme Durães:
Entrevista - Fábio Botacin - Professor Guilherme - 19-08-15