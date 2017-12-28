Prevenção é essencial para evitar aumento de casos de dengue no verão

Três pessoas morreram com suspeita de dengue e febre amarela no intervalo da última semana no Espírito Santo. Por conta das mortes em um intervalo pequeno, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu alerta de atenção para todas unidades de atendimento no Estado. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, é importante que a pessoa que ainda não se vacinou contra o vírus transmissor das doenças procure realizar o procedimento de imunização. Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Cotidiano.