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ENTREVISTAS

Prevenção é essencial para evitar aumento de casos de dengue no verão

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 18:38

Publicado em 

28 dez 2017 às 18:38
Três pessoas morreram com suspeita de dengue e febre amarela no intervalo da última semana no Espírito Santo. Por conta das mortes em um intervalo pequeno, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu alerta de atenção para todas unidades de atendimento no Estado. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, é importante que a pessoa que ainda não se vacinou contra o vírus transmissor das doenças procure realizar o procedimento de imunização. Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista - John Gomes - Gilza Rodrigues - 28-12-17.mp3

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